La Juve pressa Icardi e l'Inter pensa a Higuain. Emre Can a Torino: c'è la data

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Mauro Icardi è partito nel pomeriggio per le vacanze a New York, senza sciogliere i dubbi sul suo futuro. Le voci di un interessamento da parte della Juventus hanno iniziato a circolare da domenica e con il passare dei giorni si sono fatte sempre più insistenti, senza incontrare smentite ufficiali da parte della società nerazzurra, dal diretto interessato e da Wanda Nara. I tifosi dell’Inter tremano, quelli della Juventus gongolano sognando un altro colpo alla Pjanic o Higuain, il profilo di Mauro è l'ideale per rinnovare l’attacco e ringiovanirlo, anche a costo di sacrificare Higuain. Il Pipita potrebbe diventare pedina di scambio per abbassare la cifra cash, intorno ai 50 milioni. Operazione suggestiva e molto complicata, subordinata al rinnovo di contratto dell’attaccante nerazzurro in scadenza nel 2021. Si tratta sulla base di una sua richiesta di 8 milioni a stagione, la società riflette e intanto vorrebbe aumentare o cancellare la clausola da 110 milioni, valida per l'estero dal 1° al 15 luglio.



La Juve è alla finestra, in pressing su Mauro, dopo averci già provato 2 anni fa prima di pagare la clausola di Gonzalo Higuain. Intanto i tifosi bianconeri si possono 'consolare' con i prossimi arrivi di Emre Can (atteso all'inizio della prossima settimana per la seconda parte delle visite mediche, firmerà 4 anni di contratto), Darmian (ieri a Milano, a un passo dall’accordo ufficiale con la Juventus) e Perin. Oggi il ds Paratici ha incontrato l’agente del portiere a Milano, l’offerta dei bianconeri potrebbe arrivare a 12 milioni senza contropartite per convincere il presidente Preziosi.



In serata il ds juventino Fabio Paratici era all’Atleti Azzurri di Bergamo per assistere all’amichevole Egitto-Colombia. Osservato speciale il terzino destro titolare colombiano Santiago Arias, obiettivo bianconero classe ‘92 del PSV, a Torino per un blitz tre settimane fa.



Infine, resta calda la pista Milinkovic Savic: risultano nuovi contratti tra gli uomini di mercato bianconeri e l'entourage del centrocampista della Lazio. Lotito prova a resistere, ma la telenovala è solo alle battute iniziali.





