Juventus, Ronaldo sempre più vicino: vertice in sede con Agnelli

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Juventus-Ronaldo, ci siamo quasi. Cresce l’attesa a Torino per l’affare della storia juventina: il club bianconero è convinto di poter chiudere in tempi brevi l’operazione, avendo già definito l’intesa con il campione portoghese (30 milioni a stagione per i prossimi quattro anni). Rimane da concordare la cifra per il cartellino con il Real Madrid, pertanto sarà decisivo il vertice tra l’agente del campione lusitano Jorge Mendes e il presidente Perez sul futuro, dopo il mancato accordo sul rinnovo.

Intanto Agnelli ha convocato un vertice alla Continassa con la dirigenza, dove è atteso anche il tecnico Massimiliano Allegri.

