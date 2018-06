Juventus, sbarca Cancelo. Napoli, trattativa a oltranza per Meret

di Eleonora Trotta

Il Napoli ora ha fretta. In settimana, Aurelio De Laurentiis vuole chiudere l'affare Meret impostato con l'Udinese sulla base di 25 milioni di euro più i bonus. L'ostacolo in questo momento è rappresentato dai premi, ma si respira un crescente ottimismo attorno all'operazione. I rapporti tra De Laurentiis e Pozzo poi sono ottimi: tanti gli affari conclusi negli anni tra i due club. In via di definizione pure l'intesa con l'estremo difensore 21enne sulla base di un quinquennale da 1,5 milioni a stagione.

E' in arrivo invece a Torino, Joao Cancelo. L'esterno portoghese domani sarà in Italia per le visite mediche, in programma mercoledì, e la firma sul contratto da 3 milioni a stagione con la Juventus. Affare da 40 milioni. Definito pure il trasferimento del centrocampista brasiliano Sandro, neo acquisto del Genoa; Sassuolo e Bologna dialogano per lo scambio Falcinelli-Di Francesco Jr. Il figlio dell'allenatore della Roma era stato corteggiato anche dall'Atalanta.

