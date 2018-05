Juventus, ecco il piano: caccia al vice Szczesny, perplessità su Santiago Arias

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Un mese dopo Real Madrid-Juventus, la Uefa ha aperto un doppio procedimento disciplinare nei confronti di Gianluigi Buffon, in merito a quanto accaduto al termine dei quarti di finale di ritorno di Champions League. Il primo riguarda il cartellino rosso arrivato dopo le proteste per il rigore assegnato agli spagnoli, il secondo si riferisce invece al duro sfogo del post gara (violazione dei principi generali di comportamento). La posizione del portiere – alla sua ultima stagione da giocatore – verrà valutata il prossimo 31 maggio.



La Juventus intanto continua la caccia al vice Szczesny. Il preferito si conferma Mirante (Bologna), tra l’altro amico di Buffon e già obiettivo della Roma. Non vengono scartati poi Marchetti e Consigli, mentre è stato effettuato un sondaggio conoscitivo per Perin (Genoa), sul piede di partenza e valutato circa 12 milioni di euro: troppi per il dg Marotta.



Permangono delle perplessità anche su Santiago Arias, esterno destro colombiano in scadenza nel 2019. L’incontro torinese tra la Juve, il calciatore e il suo agente non ha prodotto, al momento, la fumata bianca. Due gli ostacoli: la richiesta del Psv di 12 milioni più bonus e lo status da extracomunitario del laterale classe ’92. Ecco che si conferma caldissima la pista Darmian. Infine, è atteso solo l’annuncio ufficiale (presumibilmente dopo la finale di Champions del 26 maggio tra Liverpool e Real) del tesseramento di Emre Can: a fine aprile, il centrocampista tedesco ha definito, con il ds Paratici, gli ultimissimi dettagli del contratto da circa 6 milioni a stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA