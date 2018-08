Juventus, tifosi bianconeri divisi sul ritorno di Bonucci: applausi e fischi

Dagli applausi ai fischi. «Vai Leo», «Grande Leo»: è l'accoglienza riservata a Leonardo Bonucci dai tifosi della Juve, alcune decine, che lo hanno atteso davanti al JMedical. Il giocatore, lasciato solo all'arrivo all'aeroporto di Caselle, ha firmato autografi e scattato qualche selfie da quei sostenitori che, evidentemente, gli hanno già perdonato il tradimentò dell'ultima stagione al Milan. Qualche fischio, invece, al suo arrivo alla Continassa, dove prosegue la preparazione di Cristiano Ronaldo e degli altri nazionali bianconeri. Al suo ingresso in auto nel nuovo training center della Juventus, il difensore è stato beccato da alcuni tifosi. «Sciacquati la bocca», gli ha urlato qualcuno; un riferimento alla sua esultanza, cui non rinunciò anche in occasione del gol realizzato con la maglia rossonera all'Allianz Stadium. Sono dunque contrastanti i sentimenti del popolo bianconero nei confronti del giocatore. Indifferenti al suo arrivo all'aeroporto di Caselle, dove non c'era nessuno, sembrava che il ghiaccio fosse stato rotto dagli autografi e dai selfie davanti al JMedical. Ora invece i fischi. «Siamo qui per Ronaldo! E Ronaldo dov'è?», commentano alcuni tifosi in attesa all'esterno della Continassa. Ci vorrà dunque del tempo per ritrovare il feeling interrotto un anno fa, quando Bonucci lasciò la Juve per andare ad indossare la fascia di capitano del Milan. Ora il dietrofront, nell'ottica di avere in squadra un giocatore di personalità, pronto a vincere subito

