L'Inter studia l'offerta al Bordeaux con il sì di Malcom in tasca. Sfida Juve-Chelsea per Golovin

di Eleonora Trotta

Due esterni offensivi con il gol nel dna. Dopo i tesseramenti di de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, l'Inter è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico Luciano Spalletti, ribadite durante il summit serale dello scorso 23 maggio. Federico Chiesa resta il sogno dell'allenatore toscano, Politano (accostato anche al Napoli) un obiettivo più alla portata, mentre Malcom il nome caldo degli ultimi giorni. Il vertice tra gli agenti del talento classe '97, il presidente del Bordeaux e il ds Ausilio è stato positivo. Nonostante l'agguerrita concorrenza di United, Psg, Arsenal e Bayern Monaco, il brasiliano ha detto sì all'Inter, che ora studia l'offerta per avvicinarsi ai 50 milioni di euro pretesi dalla società transalpina. Nell'affare potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche, come Biabiany. Ma il ds Ausilio ora non può permettersi di sbagliare: entro il 30 giugno, deve raccogliere quei 40 milioni di cessioni/plusvalenze necessari per rientrare nei paletti del fair play finanziario

In uscita, c'è sempre Dalbert: il Monaco resta in vantaggio, sullo sfondo il Borussia Dortmund e un'altra squadra tedesca.

Dalla Spagna: Barcellona in pressing su Pjanic; Griezmann, a lungo corteggiato dai blaugrana, può rinnovare il contratto con l'Atletico Madrid. Infine, la Juve segue il centrocampista russo Golovin, nel mirino anche del Chelsea.

