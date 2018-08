La Roma a caccia di Suso: Monchi riceve l'agente del milanista e vola in Spagna per N’Zonzi

di Stefano Carina

Non ha perso tempo. Sbarcato ieri mattina a Roma, dopo 8 ore di volo (di rientro dagli Usa), Monchi s’è diretto a Trigoria dove ha iniziato una lunga serie di appuntamenti. Nel tardo pomeriggio, poi, ha ripreso l’aereo ed è volato a Siviglia. Ufficialmente per trascorrere un ‘weekend lungo’ in famiglia. Versione che però stona con l’iperattività del ds a una settimana dalla chiusura del mercato. Il viaggio ha un obiettivo: N’Zonzi. Andiamo però con ordine: di rientro nella...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO