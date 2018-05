Lautaro Martinez firma: «Milito mi ha raccontato l'Inter». Garcia in pressing su Benatia

di Eleonora Trotta

Prime parole da nerazzurro per Lautaro Martinez: «Forza Inter, amala! E' un sogno stare qui, sicuramente è il miglior momento della mia vita. Sono felice della scelta presa». L'attaccante argentino ha firmato il contratto, dopo la seconda parte delle visite mediche presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Con lui l'eroe del Triplete interista, attualmente segretario tecnico del Racing: «Milito mi ha raccontato le sensazioni che si provano giocando con questa maglia».

Il prossimo appuntamento nella sede dell'Inter potrebbe essere con i rappresentanti di Icardi. Le parti dovranno capire quali siano i margini d'intesa per un nuovo accordo o concordare una cessione. Il capitano nerazuzrro pretende uno stipendio da 8 milioni, per far salire la clausola da 110 a 200 milioni. Atletico Madrid e Chelsea hanno da tempo allacciato i contatti con i suoi procuratori e la moglie-agente Wanda Nara. L’Inter ha replicato sondando il terreno per Alvaro Morata, già obiettivo del club di Simeone e Juventus. «Chiarezza» è la richiesta fatta da Spalletti al ds Ausilio, dopo le promesse di calciomercato non rispettate la passata stagione.



A Torino, invece, tiene banco ancora il caso Benatia. Il difensore della Juventus è nella lista dei sacrificabili insieme a Higuain. Il prezzo è stato già fissato: 25 milioni trattabili. Rudi Garcia (Olympique Marsiglia), che lo ha già allenato alla Roma, è in pressing. Chiusura su Lichtsteiner: il terzino ex Juve è vicino all'Arsenal.

