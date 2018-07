Lazio, Acerbi è a Roma: domani le visite mediche

di Valerio Cassetta

È arrivato a Roma, Francesco Acerbi. Dopo una lunga trattativa con il Sassuolo il difensore centrale è pronto a vivere una nuova avventura con la Lazio. Domani mattina le visite mediche, poi il raduno a Formello alle 18:00, dove Acerbi conoscerà tutti i compagni di squadra e saluterà il tecnico, Simone Inzaghi. Grande soddisfazione per l’operazione da parte del mister, che ha individuato nell’ex neroverde il sostituto ideale di Stefan de Vrij. Al Sassuolo andranno circa 10 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il giocatore firmerà un triennale da quasi 1,3 milioni di euro a stagione.





«Trattativa lunga e complicata, ma è quello che volevo - ha detto Acerbi uscendo dalla stazione Termini -. Sono felice di essere qui. Sia dalla Lazio che da parte mia, è venuta fuori subito la volontà di trovare un accordo, ho dato la mia parola. Inzaghi molto importante nella mia scelta. Adesso devo dimostrare di essere ancora ad alto livello. Mi sento da Lazio ma devo ancora migliorare».

Intanto, domani mattinaanche altri giocatori biancocelesti verranno sottoposti ai consueti test d’idoneità sportiva presso la clinica Paideia con il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club. Giovedì, invece, verranno presentate le maglie presso la Rinascente di Roma a via del Tritone. Sabato la partenza per Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, sede del primo ritiro estivo fino al 28 luglio.

