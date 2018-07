Lazio, Berisha: «Essere qui è un sogno che si realizza. Non vedo l'ora di iniziare»

di Valerio Cassetta

«I sogni diventano realtà, non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra». Non sta nella pelle Valon Berisha, il nuovo centrocampista biancoceleste arrivato dal Salisburgo. «Sono felice di annunciare che ho firmato per la Lazio, che giornata per me e per la mia famiglia» ha scritto su Instagram il mediano di origine albanese, cresciuto in Norvegia, ma naturalizzato kosovaro. «Chi avrebbe pensato che un piccolo bambino di una cittadina della Novergia (Egersund) sarebbe arrivato in una grande città d'Italia (Roma)» ha aggiunto sul suo post, commentando l’ufficialità del trasferimento. Berisha ha scelto la maglia numero 7 e si unirà al resto del gruppo l’11 luglio, giorno del raduno a Formello. «Non vedo l'ora di iniziare, ora comincia il duro lavoro. Forza Lazio» ha specificato il classe ’93 che ha firmato quinquennale con la società di Lotito. Intanto, Acerbi, difensore del Sassuolo corteggiato dalla Lazio, non si è presentato alle visite mediche con il club neroverde. Un modo per ribadire la volontà di cambiare aria: destinazione Formello. Per definire l'operazione la Lazio dovrà aumentare l'offerta: il Sassuolo chiede 15 milioni di euro.

