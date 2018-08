Lazio, ci sono ancora tredici giocatori da sistemare

di Daniele Magliocchetti

Non solo Milinkovic. A rendere elettrico e frenetico il mercato della Lazio sono le uscite, di cui si parla meno, ma che sono altrettanto importanti anzi, forse di più visto che di giorni alla chiusura ne mancano due. E di giocatori da piazzare ce ne sono ben tredici. Non pochi. Una corsa contro il tempo, anche se il più delle trattative è in via di definizione. Tutte apparecchiate o quasi, mancano le firme e gli ultimi accordi. Tra questi può finirci anche qualche insospettabile come Caicedo, Basta e Lukaku. Tre giocatori che fanno parte della prima squadra, ma che sono ugualmente sul filo. E se almeno due di questi tre dovessero uscire, verranno rimpiazzati, soprattutto per un attaccante. Ma andiamo con ordine.

CATALDI DICE NO

I primi a trovare collocazione sono Sprocati, Di Gennaro e Kisnha. Il primo è a Parma e la sua firma per i gialloblù è imminente, forse già oggi. L’ex giocatore della Salernitana, che ha effettuato la prima parte del ritiro con Inzaghi, andrà in prestito. Il centrocampista dovrebbe seguirlo, anche se su di lui c’è pure il Bologna. La squadra di Pippo Inzaghi però non appare convinta, mentre il Parma spinge per averlo e nel giro di quarantottore potrebbe esserci il definitivo via libera. Altro calciatore che ha trovato una squadra è Ricardo Kisnha. L’esterno offensivo ex Ajax, costato tre anni fa cinque milioni di euro, tornerà all’Ado Den Haag, bisogna solo decidere la formula, visto che il suo contratto scade a giugno del 2019 e il prestito non si può fare: potrebbe essere in via definitiva o rinnovare il contratto fino al 2020. Chi invece ha tanto mercato, ma sta avendo difficoltà a trovare una squadra è Cataldi. La Fiorentina, Atalanta e Sassuolo ci hanno rinunciato e ieri pure il Frosinone, forse per via dell’esosa richiesta d’ingaggio da parte del laziale. Se resta, difficilmente troverà spazio con Inzaghi. Altri movimenti riguardano Lombardi verso il Bologna, Minala tra Steaua Bucarest e Frosinone, e Mauricio che deve decidere se andare in Francia o tornare in Brasile. Per i “big” della prima squadra, in attesa ci sono Basta e Lukaku (che se resta rischia di stare fuori dalla lista dei 25), mentre si è complicata la situazione di Caicedo con il Rayo Vallecano. Gli spagnoli stanno andando su un altro profilo e l’ecuadoregno per ora non si muove. Da qui alle prossime quarantottore la società deciderà se andare lo stesso su un altro attaccante o restare così e aspettare gennaio. Inzaghi, sotto sotto, spera d’avere un’altra punta, anche se il giovane Rossi è vicinissimo alla conferma, su stessa indicazione del tecnico.



