Lazio, doppio colpo: presi Correa e Badelj. L'argentino arriva a titolo definitivo

di Valerio Cassetta

Doppio colpo in casa Lazio. Joaquín Correa e Milan Badelj saranno i prossimi rinforzi per Simone Inzaghi. Il primo lascerà il Siviglia a titolo definitivo per circa 16 milioni di euro più 3 di bonus, percependo circa 1,5 milioni di euro per le prossime cinque stagioni.



Il secondo, invece, svincolato dopo la fine del contratto con la Fiorentina, firmerà un quadriennale da circa 1,3 milioni di euro l'anno. Entrambi sono attesi a Roma nei prossimi giorni. Difficilmente raggiungeranno la squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore.

