Lazio, Felipe Anderson al bivio: «Penso sempre positivo»

di Valerio Cassetta

Guarda l’orizzonte e il sole che tramonta nel mare, Felipe Anderson. Così il brasiliano della Lazio si è fatto immortalare durante la sua vacanza in Grecia, postando la foto su Instagram. Sono ore di riflessione per l’ex Santos ricorda a tutti di «Pensare sempre positivo». A Mykonos ha incontrato l’ex compagno di squadra, Stefan de Vrij, che da mesi conosce già il suo futuro a tinte nerazzurre. Felipe ancora no. Il West Ham è sulle sue tracce e ha offerto 28,5 milioni di euro (più altri 8 milioni di bonus). Una proposta che il presidente Lotito non ha preso in considerazione: per il numero uno biancoceleste Anderson non si muove sotto i 40 milioni di euro.



Intanto, su Instagram i followers chiedono a Felipe di non lasciare Formello. «Rimani qui ti prego» è uno dei messaggi più gettonati. Parole che Felipe ha apprezzato molto. Il suo legame con la gente è forte, ma non vuole trascorrere un’altra annata, come quella appena conclusa, all’ombra di Luis Alberto. La concorrenza in casa Lazio è tanta, segno che il livello della rosa si è alzato. Nessuno ha il posto da titolare garantito, ma se Felipe volerà in Inghilterra il ballottaggio con lo spagnolo potrebbe non ripetersi.

