Lazio, good bye Felipe Anderson: il brasiliano a un passo dal West Ham

di Valerio Cassetta

L'avventura di Felipe Anderson alla Lazio sembra essere giunta al termine. Il ds biancoceleste Igli Tare è volato a Londra per chiudere il trasferimento del brasiliano al West Ham. Gli inglesi offrono 30 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita del calciatore. Salvo colpi di scena, l'affare dovrebbe andare in porto nelle prossime ore. Felipe Anderson nelle scorse settimane avrebbe informato la società della sua volontà di cambiare aria. La concorrenza con Luis Alberto non gli assicura il posto da titolare e "Pipe" è alla ricerca di una squadra che possa garantirgli un ruolo da protagonista. L'ex Santos in attesa di novità si gode le vacanze in Grecia a Mykonos, pronto a volare verso l'Inghilterra per definire il proprio futuro.

