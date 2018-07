Lazio, i tormenti di Immobile nel mirino del Milan

di Daniele Magliocchetti

Assalto ai gioielli e manovre poco chiare. Ma la Lazio resiste e reagisce. Non solo Milinkovic-Savic, al centro delle attenzioni sale di nuovo e all’improvviso anche Ciro Immobile, il bomber della serie A. Storie normali di mercato, anche perché attaccanti bravi e italiani che segnano gol a raffica, ben 67 negli ultimi due anni, non ce ne sono molto in giro e chi ce li ha se li tiene ben stretti. E’ proprio il caso di Ciro che Lotito valuta oltre i 100 milioni di euro e che viene seguito da diverse squadre, il Milan in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO