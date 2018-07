Lazio, Lukaku e Crecco in partenza, mercoledì il raduno a Formello

di Valerio Cassetta

L’estate sta finendo, almeno per i giocatori della Lazio. Ultimi due giorni di relax per i ragazzi di Simone Inzaghi che mercoledì alle 18:00 si ritroveranno nel centro sportivo di Formello per la prima volta dopo la fine del campionato. Smaltita la delusione per la mancata qualificazione in Champions League, i biancocelesti sosterranno le visite mediche a partire da dopodomani, giorno in cui in Paideia si presenterà il mister con un gruppo di giocatori, tra cui Berisha che dovrà effettuare ulteriori controlli. Via via tutti gli altri fino al 14 luglio, giorno in cui i biancocelesti partiranno per Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.



Sotto le Tre Cime di Lavredo la Lazio si preparerà per la nuova stagione. Della spedizione che si allenerà in Veneto non faranno parte Lukaku e Crecco, che nelle prossime settimane potrebbero trasferirsi a titolo definitivo in un’altra squadra. Intanto, aspettando Acerbi, la Lazio continua a lavorare sul fronte Wesley del Bruges, individuato come vice Immobile. Tutto fermo, per il momento, sul fronte cessioni. «Nessuno è in vendita, e il prezzo lo fa lo vende, non chi compra» ha detto il presidente Lotito. Insomma, il Real è avvertito: se Florentino Perez vuole portare davvero Milinkovic a Madrid dovrà bussare a Formello con un’offerta allettante. Per il serbo lo scorso agosto sono già stati rifiutati 110 milioni di euro.

