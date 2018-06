Lazio: Acerbi e Laxalt per cominciare, Lotito fa muro su Strakosha

di Daniele Magliocchetti

La Lazio tratta Laxalt, resiste su Strakosha, avanza su Petagna e prova a stringere per Acerbi. Giorni intensi in casa biancoceleste, con il ds Tare impegnato più a incontrare società e chiudere acquisti che ascoltare proposte per i big. Da questo punto di vista Lotito è stato perentorio nella cena di qualche sera fa, garantendo a Inzaghi e tranquillizzandolo: prima si fa la squadra, poi vedremo il resto. Il ds laziale lavora avendo a disposizione una cinquantina di milioni di euro e si muove su obiettivi ben precisi e condivisi con il tecnico. L’unica piccola pausa c’è stata giusto ieri, con il matrimonio di Simone che ha detto sì a Gaia Lucariello a Montalcino, dove era presente tanta Serie A e, probabilmente, prima di partire per la luna di miele i dirigenti laziali avranno avuto l’occasione di garantire al tecnico determinate cose. Le piste più calde sono col Genoa per Laxalt e col Sassuolo per Acerbi.



