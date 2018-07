Lazio: sfumato Gomez, Tare prova il doppio colpo Correa-Wesley

di Emiliano Bernardini

dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Indovina chi viene a cena? Claudio Lotito si è presentato dopo le 20.30 nel ritiro della Lazio. Un arrivo annunciato da giorni. Il numero uno biancoceleste ha cenato con la squadra (lo staff tecnico ha invece mangiato in una pizzeria). Ha tenuto a rapporto i giocatori. Un normale discorso motivazionale in cui ha ribadito gli obiettivi della stagione: centrare quella Champions che lo scorso anno, per demeriti propri e colpe altrui, è sfuggita all’ultima giornata. Presiederà la presentazione della squadra, domani al Palaroller quando verrà svelata anche la terza maglia. Normale, però, che l’arrivo del presidente ha acceso ancor di più i fari sul mercato. Ha parlato con il ds e il tecnico per fare il punto. E molto pare essersi smosso.



