Lazio, Tare prova il blitz in Russia per Gelson Martins

Dribbla la sua clausola da 60 milioni, il fulmine Gelson Martins può abbattersi sulla Lazio. Il 23enne esterno originario di Capo Verde ha rescisso ufficialmente il contratto con lo Sporting, ma non può dire altro. Gli è stato proibito l’uso dei social in Russia, può ricevere chiamate solo da parenti e dal suo agente Ulises Santos. Per fortuna dalla Lazio la prima telefonata è arrivata quasi due settimane fa, ma non è stata l’unica. Ci sono soprattutto Benfica, Arsenal e Milan in prima fila, ma nell’ombra Tare continua a sognare l’affare. Indovinate grazie all’aiuto di chi? C’è il solito Mendes a fare da intermediario nella trattativa, che ha tutto l’interesse a portare Gelson Martins a Roma: per Lotito sarebbe un colpo a parametro zero pazzesco, il manager invece si assicurerebbe una parte importante nell’eventuale cessione ultramilionaria di Milinkovic.



