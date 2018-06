Lazio, per Milinkovic c'è l'offerta del Real Madrid: pronti 150 milioni

di Valerio Cassetta e Daniele Magliocchetti

Il Real Madrid pronto a irrompere su Milinkovic-Savic. Un’offerta, a cui sarebbe difficile dire di no, preparata per sbarazzarsi della concorrenza. Dalla Spagna assicurano che Florentino Perez sarebbe pronto a investire sul serbo della Lazio i 150 milioni di euro chiesti da Lotito, più un ricco bonus di quasi 20 milioni. Al giocatore verrebbe offerto un contratto di sei milioni di euro a salire per cinque anni. Una proposta monstre che farebbe vacillare chiunque. Al momento, a Formello non è arrivato nessun fax ufficiale,...

