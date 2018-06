Lazio, Marchetti al Genoa, Tare cerca un vice Strakosha

di Valerio Cassetta

Manca solo l'ufficialità: Federico Marchetti saluta la Lazio ed è pronto a vestire la maglia del Genoa. L'ex portiere biancoceleste, fuori rosa da ormai due stagioni, in giornata ha sostenuto le visite mediche d'idoneità sportiva con il club rossoblù. Con Perin diretto alla Juventus, i pali del Grifone saranno difesi per le prossime due stagioni dal portiere di Bassano del Grappa, che avrà un'opzione per il terzo anno, se giocherà almeno nel 50% delle partite.



A Formello, intanto, si lavora anche in entrata. Strakosha è sicuro di un posto da titolare per la prossima stagione. In questo campionato ha disputato 53 partite su 55, intervallate da strepitosi interventi e pochi errori evitabili, arrivati anche a causa di alcuni problemi fisici. L'albanese non si è mai fermato, si è dimostrato un profilo affidabile, tanto da attirare l'attenzione del Liverpool. La Lazio non ha intenzione di privarsene, a meno di offerte irrinunciabili, ed è alla ricerca di un secondo che possa assicurargli il cambio nelle partite di Europa League e Coppa Italia. Vargic non ha convinto, mentre Guerrieri potrebbe restare come terzo portiere. Piace Mariano Andujar, 34enne portiere dell'Estudiantes, ex Napoli e Catania, in scadenza di contratto con il club argentino

