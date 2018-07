â€‹Lazio, settimana decisiva per Acerbi: Inzaghi lo vuole ad Auronzo di Cadore

di Valerio Cassetta

Avere la rosa al completo (o quasi) durante il ritiro di Auronzo di Cadore. E’ questa la speranza di Inzaghi, che con l’arrivo di Durmisi, Sprocati e Berisha è stata soddisfatta in parte dalla Lazio. Il tecnico però si augura anche di avere a disposizione sotto le Tre Cime di Lavaredo, dal 14 al 28 luglio prossimo, il sostituto di de Vrij. L’indiziato numero corrisponde al nome di Francesco Acerbi, da tempo nel mirino del ds Igli Tare. Sono ormai settimane che Lazio sta provando a strappare al Sassuolo il difensore, ma Squinzi, patron neroverde, chiede 15 milioni di euro. Una valutazione eccessiva per la società biancoceleste che invece punta ad un accordo intorno ai 10 milioni di euro più il cartellino di Cataldi, tornato dal prestito al Benevento. Acerbi, intanto, spinge per vestire la maglia della Lazio e la sua volontà insistente potrebbe far abbassare le pretese degli emiliani. Se la richiesta scenderà, l’intesa potrebbe essere trovata già nelle prossime ore e l’ex Milanista prenderà il primo volo per la Capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA