Lazio, si chiude per Acerbi. Relax a Formentera per Immobile e Inzaghi

di Valerio Cassetta

Un colpo di mercato alla settimana aspettano il ritiro. Potrebbero essere questa tabella di marcia della Lazio prima della la partenza per Auronzo di Cadore, in programma il 14 luglio. In attesa di novità anche sul fronte Milinkovic, che deciderà il suo futuro solo alla fine del Mondiale, il ds Igli Tare sta lavorando per chiudere gli affari in entrata. Dopo Drumisi, potrebbe essere Francesco Acerbi il secondo rinforzo biancoceleste. La Lazio ha offerto 6 milioni di euro più il cartellino di Cataldi per il difensore 30enne, ma il Sassuolo chiede almeno 8 milioni di euro oltre alla contropartita. Insomma, la differenza tra domanda e offerta si aggira intorno ai 2 milioni di euro e potrebbe essere colmata nei prossimi giorni.



VACANZE

Intanto, Simone Inzaghi e Ciro Immobile si rilassano sulla stessa spiaggia in attesa della nuova stagione. Il tecnico e il bomber della Lazio si godono le vacanze a Formentera con le rispettive famiglie sulle meravigliose spiagge dell’isola spagnola. Non mancano gli incontri con altri vip o calciatori: ieri sera, come testimoniato da Instagram, Immobile ha cenato insieme a Matri, attaccante del Sassuolo, e Brocchi, entrambi ex giocatori della Lazio nel recente passato.

