Lazio, Inzaghi va all'attacco al di là di Milinkovic

E se l’erede di Milinkovic fosse un trequartista o un attaccante? La domanda presto potrebbe essere retorica ovvero con una risposta scontata. Grazie a una Lazio sempre più a trazione anteriore. Inzaghi – in caso di addio del serbo – sarebbe pronto a passare al 3-4-2-1 o al 3-4-1-2. La difesa a tre non si toccherà, anzi verrà perfezionata coi nuovi interpreti ad Auronzo. Il tecnico spera di avere Acerbi, Boyata potrebbe non essere solo un’alternativa come erede di de Vrij, ma arrivare (per circa 7 milioni) al posto di uno fra Wallace e Bastos. Ieri perfezionato, con tanto di visite mediche, l’acquisto di Durmisi sulla fascia sinistra: il danese potrebbe diventare il titolare trasformando Lulic in un jolly utile soprattutto come ricambio a centrocampo.



