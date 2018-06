Lazio, spiragli per Boyata. Incontro per Acerbi

di Daniele Magliocchetti

Spiraglio per Boyata, incontro per Acerbi. E bagarre su Felipe Anderson. Il centrale difensivo del Belgio non rinnova col Celtic e la Lazio prova l’affondo. Il ds Tare prepara il blitz in Russia anche per lui, oltre che per Gelson Martins e altri. Per il difensore del Sassuolo è previsto un incontro decisivo tra oggi e domani (mancano tre milioni) . Piuttosto caldo anche il filone relativo a Felipe Anderson. Lotito vuole quasi 50 milioni di euro, il West Ham non molla e lavora ancora per alzare la proposta. Dietro però si muove il Monaco, mentre Kia Joorabchian, l’agente di Pipe e da sempre amico personale di Abramovich, assicura che per il brasiliano c’è pure il Chelsea, a maggior ragione se sulla panchina ci sarà Sarri.

