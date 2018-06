Lazio, Tare cerca il partner di Immobile in attacco

di Daniele Magliocchetti

La Lazio va in attacco. E cerca un partner per Immobile. Sul taccuino ci sono tre profili molto interessanti come Gabbiadini, Zaza e Azmoun, più uno che, allo stato attuale, appare più una suggestione che altro, ovvero Super Mario Balotelli. Ma andiamo con ordine. La certezza è che, oltre a difesa e centrocampo c’è da rendere più solido il reparto avanzato. Il diesse Tare e Inzaghi non tralasciano nulla e l’altra sera a cena ne hanno parlato parecchio. Fretta non ce n’é, considerato...

