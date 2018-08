â€‹Lazio, Tare lavora sulle uscite: il Bologna su Lombardi, Di Gennaro verso Parma

di Valerio Cassetta

Sono in attesa di conoscere il loro futuro, Cristiano Lombardi e Davide Di Gennaro. I centrocampisti della Lazio, esclusi dal ritiro di Marienfeld, sono finiti sulla lista dei partenti. Il primo, reduce da una stagione altalenante al Benevento, è monitorato dal Bologna. L’ex Primavera accetterebbe di buon grado la destinazione, visto che a Formello sull'out di destra è chiuso da Marusic, Patric, Basta e Djavan Anderson. Il secondo, invece, mai protagonista in biancoceleste nella passata stagione, ha attirato l’attenzione del Parma. Sul fronte partenze anche Minala che, tramontata la pista Trabzonspor, spera in una chiamata dal Frosinone, che nei mesi passati aveva fatto un sondaggio per lui.



RECUPERI

Intanto, Berisha continua a correre verso il rientro. Costretto a fermarsi lo scorso 25 luglio, il kosovaro ha ormai superato l’affaticamento alla coscia sinistra. Nell’ultima settimana si è limitato ad una corsa blanda sotto l’occhio del preparatore Bianchini. Simone Inzaghi spera di averlo a disposizione da domani, giorno in cui la squadra riprenderà ad allenarsi. Il tecnico ha concesso 24 ore di relax ai suoi uomini: giusto il tempo di ricaricare le batterie prima del match con il Napoli, in programma sabato 17 agosto. Contro gli azzurri non ci saranno Leiva e Lulic, squalificati.

