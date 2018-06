Lazio, Vestergaard nel mirino, Palombi verso il Lecce

di Valerio Cassetta

Non c'è solo Acerbi nella lista dei possibili sostituti di Stefan de Vrij. Anche Yannick Vestergaard, centrale del Borussia Moenchengladbach, è finito nel mirino della Lazio. Dalla Germania arrivano conferme: secondo la stampa tedesca il club biancoceleste sarebbe pronto a stanziare fino 20 milioni di euro per il gigante difensivo, attualmente impegnato nel Mondiale di Russia con la Danimarca. Vestergaard nell'ultima stagione ha collezionato 34 presenze tra Bundesliga e coppa nazionale, finendo per tre volte sul tabellino dei marcatori. Insomma, un profilo affidabile, che ha saltato appena due partite in un intero campionato (una per infortunio e una per squalifica).



Intanto, oltre a Milinkovic e Felipe Anderson, in casa Lazio si pensa al mercato in uscita. Simone Palombi, che che ha terminato la stagione in prestio alla Salernitana, potrebbe definire il proprio futuro nei prossimi gionri. Il 22enne di Tivoli con la maglia granata ha ottenuto 14 presenze, 1 gol e 2 assist. Un bottino discreto per un giocatore giovane, abile a farsi spazio a campionato iniziato. Simone Inzaghi vorrebbe portarlo in ritiro ad Auronzo di Cadore, ma se dovesse arrivare un'offerta importante l'ex Ternana potrebbe lasciare Formello prima della partenza per il Veneto, prevista per il 14 luglio. Il Lecce dell'ex laziale Fabio Liverani lo segue da tempo: la meta salentina potrebbe essere la piazza giusta per Palombi che vuole sempre più spazio, ma che allo stesso tempo sogna di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella Capitale.

