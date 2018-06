Lazio, Wesley e Acerbi in: out Lukaku e Felipe

di Daniele Magliocchetti

Goodbye Felipe Anderson e Lukaku. Ecco Wesley e Acerbi. Ma Lotito non si ferma. Anzi, il patron insiste e, per sostituire Pipe, va diretto su uno tra Gelson Martins e il Papu Gomez, tanto desiderato da Inzaghi. L’accelerazione del West Ham è improvvisa e decisa, tanto che il club londinese è pronto a portare in Inghilterra il fantasista e l’esterno offensivo per una cifra totale vicina ai 60 milioni di euro. Operazione vicinissima alla conclusione, con le due società che stanno lavorando per definire il tutto....

