Lazio, Yarmolenko allontana Anderson dal West Ham

di Daniele Magliocchetti

Week-end nero per la Lazio. Dopo Gelson Martins, che si è legato all’Atletico Madrid, in uscita sfuma quasi definitivamente la pista parallela Felipe Anderson col West Ham. Gli inglesi hanno chiuso per Yarmolenko e per ora accantonano la trattativa, nonostante il tecnico Pellegrini spinga per averlo. Gli agenti del trequartista assicurano che ci siano altre squadre interessate, tra queste il Chelsea di Sarri che già lo voleva al Napoli. La certezza è che il fantasista, nonostante i diversi messaggi d’addio...

