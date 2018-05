Lo Zenit corteggia Sarri, Higuain può lasciare la Juventus

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

La Juventus riparte da Max Allegri, per il quinto anno consecutivo. Ieri il summit ufficiale in sede, alla presenza della dirigenza al completo (Nedved, Marotta, Paratici) e del presidente Andrea Agnelli, un faccia a faccia dalle 9 alle 12 per confermare quello che era nell’aria da giorni. Avanti insieme, tra rinnovati stimoli e programmi condivisi, con probabile ritocco dell’ingaggio ma senza prolungamento del contratto in scadenza nel 2020. La Juve ha fretta e il mercato estivo chiama, se Buffon è ad un passo dal Psg,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO