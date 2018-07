Marcelo scrive a Ronaldo: «Caro Cirs, addio...ma ci rivedremo»

“Chi l’avrebbe detto eh Cris!!! È arrivata l’ora di dirsi addio… Ti giuro che non immaginavo che quel giorno potesse arrivare! Però niente in questa vita è per sempre, e spero che tu sia molto felice nel tuo nuovo cammino. Sono stati quasi 10 anni passati al tuo fianco, 10 anni di allegria, buon calcio, vittorie, sconfitte, momenti meravigliosi! Ho imparato tanto con te, la tua dedizione è la cosa più bizzarra che ho mai visto in un atleta. Auguro tutto il meglio a te e alla tua bella famiglia! Mi mancheranno i nostri pronostici prima delle partite quando tu azzeccavi il risultato e prima delle finali ci tranquillizzavi con la tua esperienza e l’affetto che mostravi ai più giovani! Mi sento orgoglioso di aver giocato con te e non perché sei il miglior giocatore di tutto il gruppo ma sì per la persona che sei!!!”. Poi, il finale che fa sperare i tifosi bianconeri che il mercato della Juve non finisca a Ronaldo.



“Quando smetterò di giocare mi siederò in un bar mi prenderò una birra e racconterò tante storie e mostrerò tante foto”. Emoticon di una risata e poi la frase che fa sognare gli juventini: “Staremo di nuovo insieme”, occhiolino, cuoricino #M12, la firma di Marcelo Twelve e gli applausi. Da ieri ci sono voci di un possibile interessamento della Juventus per il laterale brasiliano. L’affetto sincero di Marcelo per Ronaldo è già una buona carta sulla quale lavorare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA