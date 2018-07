La Lazio aspetta Acerbi e stringe i tempi per Gelson Martins

di Alberto Abbate

Ci vuole davvero una coltura intensiva per mangiare Acerbi, stasera pronto a prendere il primo volo: «Io resto abbastanza ottimista», si lascia scappare. Domani non si presenterà comunque allo stadio Ricci, le sue visite in Paideia sono già programmate da giorni. L’ex difensore del Milan ha forzato la mano non presentandosi martedì a quelle emiliane, ma ieri il Sassuolo ha continuato a chiedere sino all’ultimo centesimo. Il dg Carnevali ripete imperterrito: «Noi siamo scesi da 15 a 12 milioni solo per accontentare il giocatore. La distanza con la Lazio è minima, ma se ci fosse questo effettivo interesse, tutto si sarebbe già risolto». Invece anche nell’incontro di ieri con l’agente Castagna rifiutati 10 milioni più due di bonus - in base alle presenze e alla Champions – per chiudere la questione.



