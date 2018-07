Lazio, idea fissa Papu Gomez: Inzaghi in pressing su Tare

di Emiliano Bernardini

dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Una passeggiata in bici subito dopo l’allenamento della mattina. Simone Inzaghi si è ritagliato un’oretta per buttare giù qualche etto e per distendere i pensieri. Ne ha più di uno per la testa. Il calendario dice che mancano esattamente 28 giorni all’inizio del campionato. Il tecnico avrebbe voluto la rosa al completo per il ritiro. O meglio, avrebbe voluto il sostituto di Felipe Anderson. Ha bisogno di uomini di qualità per rincorrere quella Champions sfuggita all’ultimo minuto. Tra oggi e domani è atteso l’arrivo del ds Tare. Simone conta i minuti perché vuole capire a che punto sono le trattative. I due si parleranno. Il tecnico continuerà a battere sul solito tasto: «Prendimi Gomez».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

