Lazio, ancora un assalto al centro: piace Caleta-Car del Salisburgo

di Daniele Magliocchetti

La Lazio attende Acerbi, ma lavora forte pure su Caleta-Car. Una partita che si gioca tutta in difesa. Dopo aver trovato la chiave giusta e chiuso l’affare-Berisha (oggi è il suo giorno, farà le visite mediche e la firma su un contratto di cinque anni a 1,3 a stagione) col Salisburgo in brevissimo tempo, la società biancoceleste prova l’affondo anche per il giovane centrale della Croazia. Il difensore piace tanto, non è un mistero che il ds Tare lo segua da almeno un paio d’anni, già durante l’estate del 2016 tentò una sortita in Austria, ma non ebbe l’effetto sperato.



