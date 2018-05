Lazio, ritorno di fiamma per Acerbi: Tare a pranzo con giocatore e agente

di Emiliano Bernardini e Valerio Cassetta

I quarantanove gol subiti in campionato sono un’emorragia troppo grande, che va bloccata subito. Un tallone d’Achille che ha condizionato, e non poco, la stagione biancoceleste. In Italia, è noto, chi subisce pochi gol arriva più in alto degli altri. L’esempio è la Juventus, che ha vinto sette scudetti di fila avendo praticamente sempre la miglior difesa del campionato. La regola del fare un gol in più degli avversari non sempre ha funzionato. C’è bisogno di fare una mini rivoluzione per ricostruire il reparto più debole della Lazio. Non è solo una questione di modulo (molto spesso durante l’annata è stata criticata la linea a tre). È anche e soprattutto una questione di uomini. Con l’addio di de Vrij, il buco è diventato ancora più grande. Tare lo sa bene e sulla sua lista degli acquisti il centrale è in cima. Il ds non ha perso tempo e si è mosso subito. Il nome è quello di Francesco Acerbi. Mercoledì, Tare



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO