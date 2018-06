Roma, Monchi apre la caccia al tesoro: cedere prima degli ultimi colpi

di Stefano Carina

Calma apparente. Dopo un giugno di fuoco (con 9 acquisti e quattro cessioni, una saltata in extremis per il no di Peres) la Roma si prende qualche giorno di pausa. Stand-by confermato dalla partenza di Monchi che ha raggiunto la propria famiglia in Spagna: farà ritorno in Italia soltanto a metà settimana. È chiaro che non serve rimanere a Trigoria per lavorare ma la partenza del ds è un segnale del time-out che la dirigenza si è concessa. Molto del resto è stato fatto. Puntellata la difesa, sistemato e rivoluzionato il centrocampo, effettuato un innesto di assoluta qualità in attacco, la Roma è convinta di aver concesso a Di Francesco il materiale necessario per iniziare a lavorare con profitto a Trigoria. Poi, una volta ultimato il ritiro (il cui via slitta al 9 luglio) e dopo le prime amichevoli, si farà un nuovo punto della situazione.



