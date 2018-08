Milan, André Silva vicinissimo al Siviglia

di Eleonora Trotta

Dopo Nikola Kalinic, ieri ufficiale all'Atletico Madrid, il Milan si appresta a salutare anche André Silva. L'attaccante portoghese è vicinissimo al Siviglia, in queste ore i due club solo al lavoro per trovare l'accordo sulla formula del trasferimento. In uscita pure Locatelli. Ieri, a Casa Milan, i rossoneri hanno incontrato il Sassuolo, rappresentato dall'ad Carnevali: raggiunta l'intesa sulla cifra del cartellino (12 milioni), resta da definire quella della recompra entro i prossimi due anni.



