Milan, la prima di Bakayoko. Contatti per Castillejo e Promes. Inglese-Parma

di Eleonora Trotta

Prima giornata da rossonero per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista classe '94, sbarcato ieri sera a Milano, ha sostenuto stamane le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina'. Poi, nel pomeriggio, si è recato a Casa Milan per firmare il contratto con il suo nuovo club. Arriva con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto (totale 40 milioni di euro).

Nel frattempo, Leonardo non trascura le manovre sul fronte offensivo. Due i nomi in evidenza sul taccuino del dt brasiliano: Quincy Promes e Samu Castillejo. Il primo ha una valutazione sui 25 milioni di euro, mentre il calciatore del Villarreal è stato già trattato nell'ambito dell'affare Bacca. Il colombiano resta anche un obiettivo concreto dello Sporting.

Capitolo uscite: Manuel Locatelli, neo giocatore del Sassuolo, ha salutato con un lungo post su Instagram i suoi ex tifosi:

«GRAZIE... penso che non ci sia nessun altro modo per iniziare questo post. Voglio ringraziare tutte quelle persone che mi sono state accanto: dai magazzinieri del Vismara fino a quelli di milanello, agli autisti che mi hanno accompagnato quando ancora non avevo la patente... al personale di milanello che mi ha supportato e sopportato nei momenti in cui avevo bisogno (fisioterapisti, dottori, preparatori, cucina di milanello).

Un grazie a voi tifosi che avete gioito ed urlato con me. Grazie ai mister che hanno dato sempre al massimo per farmi migliorare». Il Milan incasserà 12 milioni di euro dalla sua cessione.

Titoli di coda per il Parma, che ha trovato l'accordo con il Napoli per il trasferimento di Inglese e Grassi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA