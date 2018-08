Milan, Laxalt è vicino. â€‹Frosinone, visite mediche per Joel Campbell

di Eleonora Trotta

Joel Campbell, attaccante costaricano, ha raggiunto ieri sera l’accordo con il Frosinone. Classe ’92, è il centravanti internazionale (Arsenal) scelto dal presidente Maurizio Stirpe per far sognare i tifosi e impreziosire la campagna acquisti estiva del club laziale. Domani si sottoporrà alle visite mediche, prima di firmare il contratto triennale e aggregarsi alla sua nuova squadra.



Ferragosto di lavoro anche per il Milan. Il dt Leonardo si divide tra l’affare Castillejo (il colombiano Carlo Bacca effettuerà il percorso inverso a titolo definitivo) con il Villarreal e l’operazione Laxalt, ormai a un passo dalla chiusura. L’esterno uruguaiano, proveniente dal Genoa, è stato valutato circa 12-14 milioni di euro. Ai dettagli anche la trattativa Marlon-Sassuolo. Il cartellino del difensore brasiliano costa circa 6 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA