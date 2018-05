Milan, Mirabelli segue Immobile: «Cerchiamo un grande centravanti»

«Pensiamo di cambiare due attaccanti per prendere un grande centravanti. Rientra Bacca dal prestito e Cutrone resta sicuramente». Il ds del Milan Massimiliano Mirabelli, in un'intervista a Milan Tv, regala indizi sul prossimo mercato dei rossoneri: il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe Ciro Immobile (29 gol nel campionato appena concluso) ma la alta valutazione data da Lotito potrebbe risultare un ostacolo alla trattativa. Il Milan segue anche Alvaro Morata e Andrea Belotti, profili già cercati la scorsa estate. Mirabelli svela inoltre che il Milan cerca anche un centrocampista che sia «un po' una via di mezza tra Kessie e Bonaventura», sia un «attaccante esterno». Su Donnarumma invece Mirabelli preferisce la prudenza: «Non abbiamo ricevuto offerte e lui non ci ha detto di volersene andare. Per noi è un patrimonio importante, gli abbiamo rinnovato il contratto e vogliamo tenerlo a lungo. Se dovesse venire a dirci di non volere continuare qui, dovrà arrivare un club con un'offerta adeguata». «Non possiamo fare scommesse - aggiunge Mirabelli -, ci servono certezze. Dobbiamo fare solo piccoli interventi. Il numero di giocatori dipenderà da quello che deciderà la Uefa». Elogi da Mirabelli per Gattuso: «È dovuto subentrare in una situazione non facile e ha fatto un lavoro straordinario. Ha raggiunto la finale di Coppa Italia e abbiamo fatto un buon cammino anche in Europa. Deve essere il nostro punto di partenza».



