Milan-Montolivo, prove di addio. Napoli, Leno è più vicino

di Eleonora Trotta

Dopo sei anni, Riccardo Montolivo potrebbe lasciare il Milan. Il centrocampista rossonero sta infatti trattando la risoluzione del contratto con il club meneghino, per poi firmare, da svincolato, con una nuova squadra in Italia o all'estero. Anche André Silva è tra i partenti: l'attaccante portoghese è stato offerto a Monaco, Wolverhampton e Huddersfield.

Passando al Napoli, si avvicina nuovamente Bernd Leno, escluso dalla lista dei convocati di Loew per il Mondiale in Russia. «Sono molto deluso, ho dato tutto durante gli allenamenti. Ma nello sport bisogna accettare le decisioni, auguro alla Nazionale di fare un grande Mondiale», le parole del tedesco sui profili social.

L'ultima offerta di 22 milioni di euro più bonus dovrebbe soddisfare il Bayer Leverkusen, la volontà del ds Giuntoli, in stretto contatto con l'intermediario dell'operazione, è quella di chiudere l'affare entro i prossimi dieci giorni.

Capitolo Cagliari: Il croato Darijo Srna è stato avvistato in città. Il club sardo punto al grande colpo.





