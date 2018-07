Milan, Simeone vuole Kalinic: c'è l'offerta

di Eleonora Trotta

La sfortunata annata di Nikola Kalinic, caratterizzata anche dall'addio anticipato al Mondiale, non ha condizionato il calciomercato dell'attaccante croato. Tante, infatti, le offerte arrivate nelle ultime settimane da Spagna, Germania e Turchia al suo entourage. In particolare, appare molto convincente la proposta dell'Atletico Madrid di Simeone: prestito con obbligo di riscatto a circa 18-20 milioni di euro. Il Milan vuole rinnovare il reparto offensivo e aspetta novità anche da Jorge Mendes sul fronte André Silva. L'ex Porto è in uscita e probabilmente verrà ceduto ad un club vicino al suo agente, come Monaco e Wolverhampton. «Milan? Non è il momento di parlare di futuro», il pensiero della punta portoghese, a 'Premium Sport', al termine della partita persa contro l'Uruguay. Tra gli obiettivi di Mirabelli, in attesa del Tas, Ciro Immobile (Lazio) e Alvaro Morata (Chelsea). Intanto Psg e United hanno aumentato il pressing su Bonucci: la società rossonera è disposta a valutare offerte sui 40 milioni di euro.

