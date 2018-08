Milan, sprint per Bakayoko: il centrocampista è a un passo

di Eleonora Trotta

Timoué Bakayoko si avvicina a grandi passi al Milan. I dirigenti rossoneri sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli necessari per la formalizzazione dell'accordo con il centrocampista classe '94. Si respira un ottimismo crescente. L'affare potrebbe essere chiuso e annunciato già nelle prossime ore, sulla base di un prestito e riscatto a 35 milioni di euro. L'ultimo indizio sul suo imminente addio arriva dall'esclusione di oggi. Sarri ha spedito il calciatore in tribuna per la sfida di esordio di Premier League contro l'Huddersfield. Un'ottima notizia per il tecnico Gennaro Gattuso, che dal primo istante ha sostenuto l'ingaggio di un lottatore come il mediano del Chelsea.



Lunedì è invece il giorno delle visite mediche di Manuel Locatelli con il Sassuolo. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo (14 milioni tra prestito e obbligo) con la recompra a favore dei rossoneri. La volontà del giocatore si è rivelata determinante. Chiusura su André Silva: l'attaccante portoghese è sbarcato oggi a Siviglia. Ad accoglierlo, il ds degli andalusi Joaquin Caparros.

