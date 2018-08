Milan-Suso, incontro. Leonardo risponde all'offerta della Roma: «È importantissimo»

di Eleonora Trotta

È durato circa un'ora il vertice a quattro tra Leonardo, Maldini, Suso e l'agente dello spagnolo, Alessandro Lucci. L'attaccante esterno ha lasciato 'Casa Milan' intorno alle 14:00, mentre il procuratore si è intrattenuto altri 30 minuti con la dirigenza rossonera per approfondire l'offerta della Roma (cash più il cartellino di Perotti). La trattativa si preannuncia in salita. Il club meneghino ritiene il calciatore classe '93 indispensabile, un «intoccabile». E spera di rinnovargli presto il contratto. «Non abbiamo mai ipotizzato una sua partenza, lui per noi è importantissimo. Gli incontri servono per conoscere la nuova proprietà». Queste le parole del dt rossonero, durante la conferenza di presentazione di Reina e Strinic.

