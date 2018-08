Milinkovic prepara la clausoLazio

di Alberto Abbate

All in o brexit, c’è il primo verdetto per Milinkovic. Alle 18 di oggi chiude il mercato inglese, Chelsea e sopratutto United hanno le ore contate per sferrare l’ultimo assalto al serbo. Così ieri Lotito già giocava la prima mossa in difesa dalla dogana: telefonata a Marienfeld dove, sotto lo sguardo vigile del ds Tare, Sergej sta mostrando un atteggiamento da applausi per voglia e dedizione, nonostante sul suo nome ci sia un infernale tormentone. Il presidente ha parlato prima con l’agente Kezman, poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO