Milinkovic Savic, finita l'avvenutra mondiale ora inizia l'asta

di alberto Abbate e Daniele Magliocchetti

E’ il momento della verità. Se Milinkovic-Savic resta o va via si deciderà in questo mese. Il mondiale per il biancoceleste è finito, parte davvero l’asta, con Lotito che non schioda dai 150 milioni di euro, ma resistere alle proposte milionarie che arriveranno da qui a breve sarà davvero complicato. Sulla permanenza del serbo in pochi ci credono, sarebbe clamoroso, vista la situazione e tutto quello che si è scatenato nell’ultimo mese e durante i mondiali, ma non è impossibile. Lui,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO