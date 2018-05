Moratti: «Icardi-Higuain? Offerta da considerare»

«Higuain per Icardi? Piuttosto che farcelo portare via con la clausola, è un'idea da tenere in considerazione». L'ex proprietario dell'Inter Massimo Moratti interviene così sulla presunta offerta della Juventus per Mauro Icardi. «Non è un'offerta da dimenticare - prosegue l'ex patron, intervistato da Fcinternews - ma al tempo stesso serve ragionare sul fatto che, forse, per noi, Icardi è indispensabile. È chiaro che davanti alla paura, o alla certezza, che te lo portino via grazie alla clausola, lo scambio con Higuain potrebbe essere un'operazione da tenere in considerazione, senza dubbio. Ma c'è ancora modo di trattare con Icardi, quindi magari si riesce a trattenerlo comunque. Da tifoso nerazzurro, vorrei che Icardi rimanesse», conclude Moratti.



