Napoli-Ancelotti, intesa per tre anni a 15 milioni

di Eleonora Trotta

Carlo Ancelotti al Napoli: l’ambizioso progetto di Aurelio De Laurentiis è decollato. Dopo i proficui contatti dei giorni scorsi con gli intermediari dell’operazione, ieri - al termine di un vertice di due ore e trenta minuti - è arrivato il primo brindisi. È stata una notte da sogno per i tifosi azzurri. La serata ideale, come nei migliori film, capace di cicatrizzare la ferita per l’addio di Maurizio Sarri. Alle 21:30 circa, a bordo di un taxi e in compagnia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO