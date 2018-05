Napoli, incontro a Roma tra De Laurentiis e Ancelotti

Lo sviluppo di calciomercato è clamoroso. È in corso l'incontro tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis a Roma, presso gli uffici della Filmauro. L'allenatore emiliano è arrivato da circa un'ora, nel corso del colloquio il patron del Napoli illustrerà il suo progetto per cercare di convincere il tecnico emiliano a tornare ad allenare in Italia. All'incontro prende parte anche l'amministratore delegato Chiavelli. Secondo indiscrezioni non confermate ufficialmente dal club azzurro, Ancelotti e il presidente stanno trattando i dettagli del contratto che legherà il tecnico al Napoli, in sostituzione di Maurizio Sarri.



Ancelotti, esonerato dal Bayern Monaco all'inizio della stagione, potrebbe firmare un contratto per tre stagioni con il club azzurro. I contatti tra De Laurentiis e l'ex tecnico di Milan e Real Madrid erano stati avviati da diverse settimane vista l'indecisione di Sarri, che ha un contratto con il Napoli fino al 2020, nell'accettare di proseguire sulla panchina azzurra.





